"Queremos más", dice Julián Quiñones tras firme debut de México

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México debe aprovechar su condición de local y presionar más a sus rivales, dijo Julián Quiñones, el delantero mexicano autor del primer gol del Mundial 2026, en el partido inaugural que el Tri ganó 2-0 a Sudáfrica.

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Nacido en Colombia pero naturalizado mexicano en 2023, Quiñones perforó la red de los africanos en el minuto 9, desatando la locura en el Estadio Ciudad de México.

"Emocionado por haber marcado mi primer gol en un Mundial, con este estadio espectacular, lleno de la afición que nos vino a apoyar", dijo tras el encuentro a una cadena televisiva.

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Sin embargo, resaltó que el Tri, que oficia como coanfitrión de la Copa del Mundo, debe presionar más a sus próximos rivales.

Se necesita "más el ímpetu de presionar", dijo. "Lo hicimos por parte bien, (pero) creo que debe ser constante el presionar siempre a los equipos y más siendo locales", agregó.

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La selección Azteca volverá a ver acción ante Corea del Sur, el 18 de junio a las 7:00 de la noche.