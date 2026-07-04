Javier Aguirre cree que México puede eliminar a Inglaterra del Mundial

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Antes del duelo más exigente que ha enfrentado México en el Mundial 2026, Javier Aguirre dejó claro que el Tri no saldrá a especular.

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El técnico aseguró este sábado que cree plenamente en las posibilidades de eliminar a Inglaterra en los octavos de final este domingo (6:00 p. m.), aunque reconoció que será necesario disputar "un partido casi perfecto".

"Si no creyera que le podemos ganar a los ingleses, lo diría. Creo que será un partido igualado y el que cometa menos errores saldrá adelante", afirmó el estratega.

Nuestro DT ha hablado.



Estas son las #VocesTricolor que Javier Aguirre nos dejó.



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Aguirre calificó el encuentro como una oportunidad para medir el verdadero nivel de su equipo frente a una de las principales candidatas al título.

Destacó la fortaleza física, la velocidad y la versatilidad del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, además de elogiar a Harry Kane, a quien definió como "una figura mundial".

El seleccionador adelantó que buscarán neutralizar al delantero con marcajes constantes y ayudas defensivas.

En las #VocesTricolor antes de enfrentar a Inglaterra, la ilusión se escucha en cada palabra. ️



La convicción está intacta y el sueño sigue más vivo que nunca. ❤️



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Pese al desafío, el "Vasco" se mostró confiado por el rendimiento de un México que llega invicto, con cuatro victorias, ocho goles a favor y ninguno en contra.

Atribuyó ese desempeño a la preparación del grupo y al compromiso de los jugadores, quienes, dijo, dejaron el ego de lado para priorizar al equipo.

¡Mañana tenemos un partido más que importante!



Una cita con la historia y @Raulj1991, @yosoy8a y @Alvaro10fidalgo lo saben. ️#SomosMéxico ❤️ pic.twitter.com/vkx7Qm9Cle — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 4, 2026

Además, bromeó al señalar que uno de los mayores logros de su cuerpo técnico ha sido conseguir que los jugadores dejen el celular durante las comidas.

"Saldrán once contra once y todo puede pasar", sentenció Aguirre antes del decisivo choque frente a los Tres Leones.