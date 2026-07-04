España entrena en Dallas antes del choque con Portugal sin Nico Williams

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España elevó la intensidad de sus entrenamientos en Dallas de cara al duelo de octavos de final del Mundial 2026 frente a Portugal, programado para este lunes (1:00 p. m.).

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La selección española completó este sábado su primera práctica en el Cotton Bowl Stadium, una sesión marcada por el regreso de varios futbolistas a la dinámica del grupo y por la ausencia de Nico Williams.

El extremo del Athletic Club volvió a trabajar al margen mientras continúa con la recuperación de la lesión sufrida ante Uruguay, tras una entrada de Nico de la Cruz en el minuto 85.

Se trata del segundo entrenamiento consecutivo sin incorporarse al grupo, una situación que reduce considerablemente sus opciones de disputar el encuentro frente a Portugal y traslada su objetivo a unos eventuales cuartos de final.

Una nueva ciudad, un nuevo estadio, un nuevo entreno.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/aJLi3Ca48v — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 4, 2026

Recuperan efectivos

En contraste, Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedro Porro y Aymeric Laporte se reincorporaron al trabajo colectivo después de completar sesiones específicas de recuperación.

Tras la jornada de descanso y el viaje desde Los Ángeles del viernes, el seleccionador Luis de la Fuente elevó la exigencia de los entrenamientos con la mira puesta en el choque de octavos de final del próximo 6 de julio en Dallas.

La sesión también estuvo marcada por las altas temperaturas, que alcanzaron los 35 grados centígrados.

Sin embargo, el cuerpo técnico no considera que el calor represente un problema para el partido ante Portugal, ya que el estadio de Dallas cuenta con techo retráctil y sistema de climatización, lo que garantizará condiciones óptimas durante el encuentro.

Sí, esta foto tenía una explicación.



Qué bueno eres, @BorjaIglesias9.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA https://t.co/pUGFWbMqhO pic.twitter.com/aQAD2LcjF7 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 4, 2026

Un escenario con historia

La práctica también tuvo un componente simbólico al realizarse en el mismo escenario donde España disputó dos partidos durante la fase de grupos del Mundial de 1994; el empate 2-2 frente a Corea del Sur y el 1-1 ante Alemania.