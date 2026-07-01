"El partido que viene será el más importante de mi vida", Javier Aguirre

El técnico de México, Javier Aguirre, se mostró feliz y satisfecho tras conseguir la victoria frente a Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final y dejó una frase destacada sobre lo que viene en la siguiente ronda.
MÁS DEL MUNDIAL: México cumple en su casa, elimina a Ecuador y se mete al quinto partido
"Estoy muy contento. Tenía como cuarenta años que no veía el Azteca de esta manera. El primer tiempo se parece mucho a lo que queremos, en el segundo nos tiramos un poco atrás, pero al final conseguimos el resultado que queríamos. Nos enfrentamos a un gran equipo, con un gran técnico", expresó tras el pitazo final.
Para más información de la Copa del Mundo, visita este enlace.
Preguntando sobre la clave del equipo, el "Vasco" fue sincero: "Yo qué sé. La convicción que tenemos y esto (señalando a las gradas), la gente, que nos ha acompañado desde que esto empezó y no ha dejado de apoyarnos".
A la interrogante de "¿Misión cumplida? Estamos en el quinto partido", el timonel se mostró muy sincero al responder con un tono amistoso: "No cabrón, todavía vamos por más ahora. Toca pensar en lo que viene. El partido del domingo (contra Inglaterra o R.D. del Congo) será el más importante en la historia de México, de mi carrera y de mi vida".