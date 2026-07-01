"El partido que viene será el más importante de mi vida", Javier Aguirre

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El técnico de México, Javier Aguirre, se mostró feliz y satisfecho tras conseguir la victoria frente a Ecuador (2-0) en los dieciseisavos de final y dejó una frase destacada sobre lo que viene en la siguiente ronda.

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"Estoy muy contento. Tenía como cuarenta años que no veía el Azteca de esta manera. El primer tiempo se parece mucho a lo que queremos, en el segundo nos tiramos un poco atrás, pero al final conseguimos el resultado que queríamos. Nos enfrentamos a un gran equipo, con un gran técnico", expresó tras el pitazo final.

Así se vio el partido entre México y Ecuador reflejado en números. (Foto: Sofascore)

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Preguntando sobre la clave del equipo, el "Vasco" fue sincero: "Yo qué sé. La convicción que tenemos y esto (señalando a las gradas), la gente, que nos ha acompañado desde que esto empezó y no ha dejado de apoyarnos".

A la interrogante de "¿Misión cumplida? Estamos en el quinto partido", el timonel se mostró muy sincero al responder con un tono amistoso: "No cabrón, todavía vamos por más ahora. Toca pensar en lo que viene. El partido del domingo (contra Inglaterra o R.D. del Congo) será el más importante en la historia de México, de mi carrera y de mi vida".