México cumple en su casa, elimina a Ecuador y se mete al quinto partido

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México respira un poco más tranquilo después de alcanzar finalmente el ansiado quinto partido en una Copa del Mundo, tras derrotar 2-0 a Ecuador en los dieciseisavos de final frente a su gente, en un repleto Estadio Ciudad de México.

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El conjunto dirigido por Javier Aguirre salió a morder desde el inicio del encuentro, que arrancó una hora después de lo previsto debido a una tormenta eléctrica, pero que nunca apagó a un público que salió todavía más eufórico de lo que arrancó.

¡México jugará el quinto partido! #CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) July 1, 2026

Gilberto Mora (minutos 5 y 15) y Raúl Jiménez (7) dieron los primeros avisos para el Tri, que tuvo un solo llamado de atención real, en un remate al palo de Joh Yeboah (18), y que encontró el primer grito de gol sobre el 22.

Jesús Gallardo filtró una pelota perfecta para la descolgada de Julián Quiñones, quien se quitó de encima a un rival y puso a todos a festejar con un derechazo fulminante. Nueve minutos habían pasado, cuando Jiménez recibió una buena pared de Quiñones, para sentenciar el 2-0 con un bonito disparo de derecha.

De esta manera, los mexicanos finalmente se quitaron de encima la "maldición el quinto partido", pero ahora deberán enfocarse en la otra mitad del mito negativo: superar los octavos de final. Allí se medirán al vencedor del Inglaterra contra R.D. del Congo, en el que será el último duelo en territorio azteca.