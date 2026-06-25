"Ahora es que viene lo bonito": dice Ancelotti tras triunfo de Brasil ante Escocia

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El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, aplaudió la actuación de Vinícius Júnior y de todo el equipo en el triunfo 3-0 de Brasil sobre Escocia, este miércoles en el cierre del Grupo C de la Copa Mundial FIFA 2026.

Los pentacampeones mundiales avanzan a los dieciseisavos de final como líderes de la llave tras este partido, en el que el delantero del Real Madrid anotó dos goles.

"Ahora viene lo bonito", dijo Ancelotti con una sonrisa en la transmisión oficial de TV del compromiso.

#OJOALDATO - Brasil ha ganado todas las Copas del Mundo en las que un jugador suyo anotó en todas las jornadas de la fase de grupos:



1970: Jairzinho - CAMPEÓN

1994: Romário - CAMPEÓN

2002: Ronaldo y Rivaldo - CAMPEÓN

❓ 2026: VINICIUS JR. — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 24, 2026

El técnico dijo que el desempeño de Vinícius en la Copa del Mundo, con cuatro goles en tres presentaciones, es "muy bueno", pero resaltó "la actuación de todos".

"Actuamos como un colectivo y eso es una cosa buena", expresó.

Repasa las tablas de posiciones de los grupos del Mundial 2026.

"Hay muchas cosas positivas, como la entrada de Neymar, que nos puede ayudar", agregó Ancelotti.

Neymar se había perdido por lesión los dos primeros partidos de la Canarinha en el torneo, un empate 1-1 con Marruecos y un triunfo 3-0 sobre Haití.