Marruecos sufrió ante Haití, pero avanzó a la fase eliminatoria del Mundial

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Haití se despidió de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con dignidad pese a caer 4-2 ante Marruecos en un duelo intenso correspondiente a la última jornada de la fase de grupos.

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El conjunto caribeño, ya eliminado desde la fecha anterior, dejó una de sus mejores actuaciones del torneo y obligó a los africanos a remontar en varias ocasiones.

El encuentro comenzó con sorpresa. Haití golpeó temprano al minuto 10 en una acción que terminó en gol, tras una jugada de Lenny Joseph, quien definió de espuela luego de un centro raso de Duverne.

El tanto, de gran calidad, fue inicialmente celebrado por el atacante, aunque posteriormente quedó registrado como autogol del arquero marroquí Bono.

Haití vuelve a marcar en una #CopaMundialFIFA después de 52 años. pic.twitter.com/gNIy5qgThD — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) June 24, 2026

Marruecos reaccionó al 39 con el empate de Achraf Hakimi, que aprovechó un rebote dentro del área tras una intervención de Johny Placide. La respuesta haitiana llegó rápido y al 43, Wilson Isidor marcó un golazo desde fuera del área, clavando el balón en el ángulo para devolver la ventaja a los caribeños.

Antes del descanso, Ismael Saibari volvió a igualar para los Leones del Atlas con un remate preciso tras una asistencia de Hakimi, en un primer tiempo cargado de goles y al que no le hicieron falta emociones.

Marruecos alcanza la fase eliminatoria de una Copa del Mundo por 2da vez consecutiva para la Selección Africana. ✅ pic.twitter.com/qkEDdKaMpc — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) June 25, 2026

En la segunda mitad, Marruecos impuso su profundidad de banquillo. Los ingresos de Soufiane Rahimi y Gessime Yassine fueron decisivos. Rahimi anotó el 3-2 al 78 tras un saque de esquina, mientras que Yassine sentenció el partido al 89 con un remate dentro del área.

El triunfo permite a Marruecos avanzar como segundo del grupo C por detrás de Brasil y enfrentará al líder del grupo F (actualmente Países Bajos), el lunes en Monterrey.