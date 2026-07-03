Versión Impresa
Sedes
Calendario
Grupos

¡Al estilo picnic! Asiste a la noche de película en el Zoológico La Aurora

  • Por Jessica González
03 de julio de 2026, 10:27
La actividad cerrará con la proyección de Zootopia 2. (Foto: Zoológico La Aurora)

La actividad cerrará con la proyección de Zootopia 2. (Foto: Zoológico La Aurora)

Vive una noche de película al estilo picnic dentro del zoológico.

OTRAS NOTICIAS: Bono 14: así puedes calcular cuánto te corresponde

Alista tu colcha y colchoneta, pues el Zoológico La Aurora te invita a vivir una experiencia única en su gran "Noche de Película".

La actividad se realizará el sábado 1 de agosto e iniciará desde las 15:00 horas con actividades familiares y una variedad de foodtrucks.

Al caer la noche, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. podrás disfrutar la película "Zootopia 2".

No te pierdas una noche de cine en el Zoológico La Aurora. (Foto: Instagram)
No te pierdas una noche de cine en el Zoológico La Aurora. (Foto: Instagram)

El ingreso tiene un valor de Q100 por persona. La tarifa incluye el parqueo y la entrada al parque.

Recuerda que la experiencia es 100% estilo picnic, por lo que no se permite el ingreso de sillas, únicamente colchas y colchonetas para que puedas acomodarte sobre el césped. 

Puedes inscribirte escribiendo al correo educativo@aurorazoo.org.gt, o llamando al teléfono 2463-0463 ext. 3.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar