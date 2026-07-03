¡Al estilo picnic! Asiste a la noche de película en el Zoológico La Aurora

Vive una noche de película al estilo picnic dentro del zoológico.
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Alista tu colcha y colchoneta, pues el Zoológico La Aurora te invita a vivir una experiencia única en su gran "Noche de Película".
La actividad se realizará el sábado 1 de agosto e iniciará desde las 15:00 horas con actividades familiares y una variedad de foodtrucks.
Al caer la noche, de 7:00 p.m. a 9:00 p.m. podrás disfrutar la película "Zootopia 2".
El ingreso tiene un valor de Q100 por persona. La tarifa incluye el parqueo y la entrada al parque.
Recuerda que la experiencia es 100% estilo picnic, por lo que no se permite el ingreso de sillas, únicamente colchas y colchonetas para que puedas acomodarte sobre el césped.
Puedes inscribirte escribiendo al correo educativo@aurorazoo.org.gt, o llamando al teléfono 2463-0463 ext. 3.