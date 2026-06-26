¿Cómo puedes calcular tu pago del Bono 14?

Con esta herramienta del Ministerio de Trabajo, podrás calcular el pago correspondiente al Bono 14.
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El Bono 14 es una prestación de carácter obligatorio que todo empleador debe pagar a sus trabajadores, tanto en sector público como en privado.
Debe recibirse cada año, en el mes de julio y es considerado como una compensación económica adicional que equivale a un salario ordinario mensual por año de servicio continuo o parte proporcional.
¿Cómo puedes calcularlo?
Esta prestación se calcula tomando en cuenta el salario promedio de los últimos 12 meses, dividido por 365 y multiplicado por los días laborados.
Este cálculo se realiza del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año.
Para facilitar el cálculo del bono, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social habilitó un tutorial, el cual es muy fácil de utilizar.
También puedes calcularlo llenando este formulario.
¿Qué pasa si no lo recibes?
Todo trabajador debe gozar de este beneficio, en caso no ocurra, existe una sanción que puede variar entre 8 y 18 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.
Al momento de no recibirlo puedes hacer tu denuncia al teléfono 1511, en el sitio seica.mintrabajo.gob.gt o de manera presencial en la Inspección General de Trabajo, sede central, 7 avenida, 3-33 zona 9, primer nivel Edificio Torre Empresarial .