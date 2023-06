¡Alarmante publicación! Alejandro Sanz difunde nuevo mensaje

-

Con una nueva publicación, Alejandro Sanz levanta especulaciones sobre una fuerte depresión.

EN CONTEXTO: El mensaje de Alejandro Sanz que preocupó a sus seguidores

Una vez más, Alejandro Sanz difundió un mensaje en sus redes sociales que ha generado incertidumbre y dudas entre sus fanáticos.

A través de Twitter, el cantante español escribió "Rómpeme... pero rómpeme entero... no dejes pedacitos que luego tengo que recogerlos".

(Foto: captura de pantalla)

Este no es el primer misterioso y alarmante mensaje que publica Sanz, pues el pasado 26 de mayo escribió el preocupante texto: "No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Desde entonces, se han dado a conocer los motivos que podrían tener desanimado al artista.

En las últimas horas, la revista de espectáculos "Hola!" dio la exclusiva sobre una ruptura amorosa entre Alejandro Sanz y su novia, Rachel Valdés.

Según el medio citado, fue hace poco más de dos semanas cuando una crisis se apoderó de la ahora expareja.

Fuentes cercanas aseguran que Valdés se fue de la casa en la que ambos convivían llevando con ella todas sus pertenencias.

Sanz y Valdés tenían casi cuatro años de noviazgo. Y aunque ninguno de los dos lo ha confirmado públicamente, en otros medios internacionales ya aseguran la ruptura.

Ruptura y estafa

El intérprete de "A la Primera Persona" también habría sido víctima de estafa por parte de un amigo muy cercano, según el periodista Jordi Martín.

"Alejandro ha sido estafado, lo ha engañado un íntimo amigo suyo, una persona de su máxima confianza que le organizó su gira de hace un año y medio en Estado Unidos, no solamente le organizó la gira sino que le confío parte de su patrimonio personal", reveló recientemente.

El cantante reapareció en redes luego de su alarmante mensaje, para agradecer a sus seguidores por los mensajes de apoyo que ha recibido desde entonces.