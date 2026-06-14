Alemania golea a Curazao en su debut en United 2026

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Alemania goleó 7-1 a Curazao en el partido que abrió la actividad del Grupo E de United 2026, que completan Costa de Marfil y Ecuador.

Atrás quedó la mala racha alemana en estrenos mundialistas, que incluía las derrotas ante México en Rusia 2018, y contra Japón en Catar 2022. Esta vez no dieron lugar a sorpresas ante la debutante Curazao.

Apenas 6 minutos habían pasado cuando Felix Nmecha definió de primera un pase sutil, que recibió de Florian Wirtz, para abrir el marcador ante los caribeños.

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Parecía que Die Mannschaft tenía todo bajo control. Incluso Manuel Neuer, que disputa su quinto Mundial, estaba siendo un espectador más, hasta que al minuto 21 llegó la sorpresa.

La defensa teutona evitó un tiro de Jurgen Locadia y el balón quedó suelto al borde del área. Livano Comenencia remató sin dudarlo y, ayudado por un desvío de Joshua Kimich, el balón se fue al fondo de la red. Fue el primero de Curazao en la máxima cita.

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A partir de ahí, el partido fue un monólogo. Alemania retomó la iniciativa y encontró recompensa al 38, cuando Schlotterbeck cabeceó un tiro de esquina enviado por Sané.

A dos minutos de irse al descanso, Nmecha fue derribado dentro del área. El árbitro decretó el penal y Kai Havertz lo cambió por gol.

En la segunda mitad llegaron los tantos de Jamal Musiala (47), Nathaniel Brown (68), Deniz Undav (78) y Havertz (88) con su doblete, para completar la goleada de Die Mannschaft.