¡Histórico! Curazao anota su primer gol en un Mundial

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Curazao hizo historia al convertir su primer gol en un Mundial, en la que también es su primera aparición en la máxima cita del futbol.

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Los pupilos de Dick Advocaat, quien también puso su nombre en los récords al ser el entrenador de más edad (78 años) en dirigir un juego mundialista, celebraron en grande la anotación de Livano Comenencia, al minuto 22.

El tanto tomó mayor relevancia por el rival de enfrente (Alemania), y el momento en el que llegó, pues en ese instante significó el empate transitorio.

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La isla caribeña, que tiene poco más de 185 mil habitantes, también es el país más pequeño de esta justa mundialista.

Aunque Alemania volvió a tomar ventaja antes del medio tiempo, nadie podrá quitarle la alegría a Curazao de haber anotado por primera vez en un Mundial.