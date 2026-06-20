Alemania remonta ante Costa de Marfil y sella su pase a dieciseisavos

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Con dos goles de Deniz Undav, Alemania logró una agónica victoria 2-1 ante Costa de Marfil este sábado en Toronto y se clasificó a los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.

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Undav, delantero del Stuttgart, dio vuelta el marcador para los cuatro veces campeones del mundo con sus goles a los 68' y 90+4 minutos, luego de que Franck Kessie abriera el marcador para los Elefantes a la media hora de juego, en este partido de la segunda fecha del Grupo E.

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Alemania, que había goleado a Curazao por 7-1 en su estreno en United 2026, suma seis puntos y lidera el Grupo E, mientras que Costa de Marfil se mantiene con tres unidades gracias a su triunfo 1-0 ante Ecuador en el debut.

Esta victoria también permitirá al cuadro alemán volver a disputar una fase de eliminación directa en mundiales, luego de que en las últimas dos justas se despidieran temprano en fase de grupos.

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Los teutones cerrarán la fase de grupos el próximo 25 de junio, cuando se midan ante los sudamericanos en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. Por su parte, Costa de Marfil buscará asegurar su clasificación a la siguiente ronda, cuando ese mismo día enfrente a Curazao en el Estadio Filadelfia.