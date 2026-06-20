La Naranja Mecánica despierta y aplasta a Suecia para liderar el Grupo F

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En el Estadio de Houston, Países Bajos goleó 5-1 a Suecia en la segunda fecha del Grupo F, ubicándose primero, a expensas de lo que suceda entre Japón y Túnez esta noche.

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La cuenta se abrió desde el minuto 5, cuando Brian Brobbey aprovechó una jugada colectiva y en soledad, dentro del área, puso el 1-0. La jugada que antecedió la anotación llamó la atención, pues nueve de los once neerlandeses intervinieron en ella.

Cuatro de los 5 goles de Países Bajos a Suecia, fueron remates dentro del área pequeña. (Foto: AFP)

Aunque parecía un duelo parejo, los de Ronald Koeman supieron imponer sus condiciones, sobre todo culminando sus jugadas en ofensiva. Al 17', tras un centro raso de Denzel Dumfries, otra vez Brobbey marcó en el arco de Kristoffer Nordfeldt.

Suecia intentó reaccionar sobre el final de la primera mitad y había encontrado el descuento, pero fue anulado por fuera de juego.

Cody Gakpo anotó dos tantos ante los suecos y fue declarado como el jugador del partido. (Foto: Sofascore)

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El segundo episodio comenzó con la misma energía. Gakpo hizo lo suyo y tras un nuevo pase de Dumfries marcó el tercero para los dirigidos por Koeman.

Gakpo volvió a aparecer en el marcador tras recibir la asistencia de Summerville, que ingresó de cambio, demostrando que Países Bajos cuenta con una banca profunda.

Suecia recibió 12 faltas durante el duelo de la segunda jornada. (Foto: AFP)

Anthony Elanga descontó para los suecos al 59', con asistencia de Isak. El ida y vuelta dejaba las puertas abiertas para cualquier resultado y las emociones se seguían viviendo a flor de piel.

Los Tulipanes despejaron cualquier intento de remontada al minuto 89 cuando Summerville, con ayuda de Depay, cantó el quinto y último tanto del encuentro.

La Naranja Mecánica completó 411 pases en la segunda fecha, ante Suecia. Aquí Malen (18) intenta controlar un pase largo. (Foto: AFP)

Con la victoria, Países Bajos suma 4 puntos y sueña con mantenerse en el liderato de la tabla para que en la tercera y última fecha de la fase de grupos, pueda sellar su pase a dieciseisavos cuando se mida a Túnez.

Así jugaron

Países Bajos: 1 Verbruggen, 4 Van Dijk, 6 Van Hecke, 8 Gravenberch, 11 Gakpo (17 Lang), 14 Reijnders (16 Til), 15 Van De Ven, 18 Malen (24 Summerville), 19 Brobbey (10 Depay), 21 De Jong (20 Koopmeiners), 22 Dumfries. DT: Ronald Koeman.

Suecia: 23 Nordfeldt, 2 Lagerbielke, 3 Lindelof, 4 Hien, 5 Gudmundsson (24 Stroud), 9 Isak, 10 Nygren (7 Bervall), 16 Karlstrom (22 Zeneli), 17 Gyokeres, 18 Ayari (26 Ali), 21 Bernhardsson (11 Elanga). DT: Graham Potter.