Alemania supera a Estados Unidos en su último amistoso antes de la Copa del Mundo

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Alemania llegará al Mundial con confianza tras derrotar 2-1 a Estados Unidos en Chicago, en el último amistoso de ambas selecciones antes de su debut en la cita mundialista.

El equipo dirigido por Julian Nagelsmann se adelantó apenas al minuto de juego, cuando Kai Havertz aprovechó un preciso tiro libre ejecutado por Joshua Kimmich.

Sin embargo, los anfitriones reaccionaron y empataron al 37 gracias a una espectacular volea de Antonee Robinson que dejó sin opciones al guardameta Oliver Baumann.

‍♂️ Next stop WC! pic.twitter.com/5Gti9gcPJE — Kai Havertz (@kaihavertz29) June 6, 2026

En la segunda mitad, el cuadro germano volvió a imponer condiciones. Leroy Sané marcó el tanto de la victoria al minuto 57 tras recibir una asistencia de Havertz dentro del área.

El encuentro se disputó con gran intensidad y por momentos tuvo tintes de partido oficial. La tensión aumentó en la recta final con varios enfrentamientos entre los jugadores.

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Aunque el conjunto de las Barras y las Estrellas mostró aspectos positivos en ataque, las dudas defensivas persisten. El conjunto de Mauricio Pochettino ha encajado 11 goles en sus últimos cuatro amistosos, una cifra preocupante de cara al torneo.

Tras este resultado, los estadounidenses enfocarán su preparación en el debut ante Paraguay el viernes, mientras que los teutones iniciarán su camino mundialista frente a Curazao, el domingo.