El club de los 6 Mundiales: Los tres jugadores que harán historia en 2026

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El tiempo es el rival más difícil de vencer en el futbol, pero estas figuras lo han desafiado, manteniéndose en un alto nivel competitivo por más de una década.

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De cara a Norteamérica 2026, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo jugarán su sexta Copa Mundial, reduciendo el selecto grupo con más mundiales a dos.

Lionel Messi, Guillermo Ochoa y Cristiano Ronaldo disputarán su sexto mundial en United 2026. (Foto: Sofascore)

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Ambos han dicho presentes en todas las citas desde Alemania 2006. El argentino alcanzó dos finales y se coronó en la última (2022), mientras que el portugués alcanzó una vez las semifinales, aunque se vio relegado a un cuarto lugar (2006).

En United 2026, la "Pulga" podrá imponer nuevos récords, como el máximo anotador o el mejor asistidor, o ampliar su récord de más partidos disputados en los Mundiales; mientras que el "Bicho" no se queda atrás, pues de anotar, será el único en hacerlo en seis ediciones (Leo falló en 2010).

26 Partidos ha disputado Messi con la Albiceleste, récord absoluto en mundiales. En Catar 2022, superó a Lothar Matthaus con 25 FIFA

Guillermo Ochoa se acerca a un registro similar, pues sumará su sexta convocatoria, pero esta podría ser la cuarta justa mundialista en la que vea acción (no jugó en dos de las anteriores).

Chócale los 5

México es el país con la mayor cantidad de jugadores que suman cinco mundiales. El portero Antonio Carbajal fue el primero del mundo en lograr la hazaña. Además, Andrés Guardado y Rafael Márquez pusieron alta la vara para sus compatriotas, con 5 mundiales cada uno.

Lothar Matthaus también lo hizo. Participó con Alemania en las ediciones 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998.

Otro de los que ha dejado huella es el portero Gianluigi Buffon de Italia, quien defendió los colores de la Azzurri en varias copas del mundo entre 1998 y 2014, aunque a diferencia de los anteriores, sumó minutos en 4 de las 5 convocatorias.

Antonio Carbajal debutó en el mundial 1950. (Foto: Agencias)

Más convocatorias

Aunque algunos no han sumado minutos en todas las justas a las que fueron convocados, estos son los futbolistas que más veces han recibido llamado al torneo internacional más importante.