Alemania vs. Costa de Marfil: poderío ofensivo contra la muralla africana

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Alemania y Costa de Marfil son como el agua y el fuego en la cancha, y este sábado (2:00 p. m.) demostrarán en la Copa del Mundo 2026 qué tiene más peso: una ofensiva implacable o una muralla inquebrantable.

Los germanos llegan al duelo de la segunda fecha tras la goleada 7-1 sobre Curazao, mientras los africanos vencieron 1-0 a Ecuador en un partido dominado por los sudamericanos.

Florian Wirtz asistió para el primer tanto de la goleada alemana sobre Curazao en el debut. (Foto: AFP)

De más está decir que Die Mannschaft cuenta con una ofensiva que no perdona y se perfila como el gran favorito; sin embargo, los Elefantes, en su debut, aguantaron el ataque de los rivales y aprovecharon la velocidad de sus jugadores para inclinar la balanza a su favor.

Hasta el momento, estas selecciones se han enfrentado en una ocasión. Fue en noviembre de 2009, durante un amistoso que finalizó 3-2 con triunfo de los europeos.

Los marfileños consiguieron completar 413 pases durante el juego contra Ecuador. (Foto: AFP)

A pesar del resultado arrasador del debut, el técnico de Alemania no se confía para el juego contra los marfileños y, con plantilla completa disponible, mandará a sus máximos referentes a buscar el triunfo desde los primeros minutos.

Por su lado, Costa de Marfil sabe lo que impone el rival en turno, pero con la defensa sólida y ordenada, retará a los europeos, obligándolos a descifrar una nueva clave para el triunfo.

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Aleksandar Pavlovic fue el jugador alemán que más distancia recorrió en el partido, con 12.14 kilómetros. (Foto: AFP)

Así jugarían

Alemania: 1 Neuer, 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown, 5 Pavlovic, 23 Nmecha, 10 Musiala, 19 Sané, 17 Wirtz y 7 Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Costa de Marfil: 1 Y. Fofana, 3 Konan, 20 Agbadou, 5 Singo, 17 Doue, 11 Diomande, 6 S. Fofana, 8 Kessie, 15 Diallo, 22 Guessand y 19 Pepé. DT: Emerse Faé.

El partido por el Grupo E entre Alemania y Costa de Marfil podrá disfrutarse por Tigo Sports, Canal 7 y Fox.