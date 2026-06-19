Achraf Hakimi, jugador del PSG será juzgado en Francia por agredir a una joven

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El anuncio del proceso, llega cuando el integrante del PSG, se dispone a jugar el segundo partido del Mundial de Norteamérica contra Escocia.

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La justicia francesa confirmó este viernes 19 de junio, que el futbolista Achraf Hakimi comparecerá finalmente ante un tribunal, luego de ser señalado del delito de violación.

Según los antecedentes de este caso, en febrero de 2023, una joven denunció en una comisaría que el jugador del Paris Saint-Germain (PSG) la había abusado. Pese a las denuncias, el deportista siempre ha tachado de "falsa" esa acusación.

En febrero, la justicia ordenó enviarlo a juicio, una decisión que Hakimi recurrió. Sin embargo, el tribunal de apelación de Versalles la confirmó este viernes, ya que la instrucción permitió determinar que "existen cargos suficientes".

El futbolista deberá enfrentarse a la ley francesa. (Foto: AFP)

El anuncio de este proceso penal se da cuando Hakimi se dispone a disputar el segundo partido del Mundial de Norteamérica contra Escocia.

Aunque todavía no se ha comunicado la fecha del proceso previsto ante un tribunal penal de la región de París, poco después del anuncio, Hakimi afirmó que lo espera "con impaciencia": "Por fin podré hablar", escribió en las redes sociales.

"Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones", agregó el jugador, cuya abogada, Fanny Colin, destacó que ir a juicio no quiere decir que "sea culpable".

Hakimi está siendo señalado del delito de violación. (Foto: AFP)

Sobre la supuesta víctima

La joven contó que había conocido al jugador en enero de 2023 a través de la red social Instagram y que fue a su casa en un vehículo con conductor encargado por el jugador, indicó una fuente policial en el momento de los hechos.

Según el relato de la mujer, Hakimi la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla. A continuación, habría logrado apartarlo y contactar a una amiga por mensaje, que fue a recogerla.

Achraf Hakimi fue imputado y puesto bajo control judicial unos días después, en marzo.

Mientras, la abogada de la demandante, Rachel-Flore Pardo, expresó que "esta investigación solo se abrió porque un parte policial" acabó en la prensa, al ser Hakimi "una figura pública", aseguró.

*Con información de AFP