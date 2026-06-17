Alexis Mac Allister: “Messi es el jugador más importante que tenemos”

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Tras la victoria 3-0 de Argentina sobre Argelia en su debut mundialista, Alexis Mac Allister se rindió ante Lionel Messi, autor de los tres goles del encuentro e igualado ya con el alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales, con 16 tantos.

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"Ya no hay palabras para describir a Leo. Si alguien pensaba que esta selección era mejor sin él, hoy quedó claro que es el jugador más importante que tenemos", afirmó el mediocampista del Liverpool.

Mac Allister señaló que el equipo debe crear las condiciones para que el capitán pueda desplegar todo su potencial.

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Alexis Mac Allister: "Era lo que esperábamos, necesario. En la copa del mundo pasada no empezamos de la mejor manera, pero la terminamos ganando. Hoy sí pudimos comenzar ganando".



"Nosotros sabíamos que ellos son muy buenos, nunca los subestimamos". pic.twitter.com/uPmRTsoVuP — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026

"Nosotros debemos construir un equipo para que él se sienta cómodo. Creo que lo estamos haciendo bien, porque está feliz, está disfrutando y sigue haciendo goles", agregó.

El jugador argentino también valoró el triunfo ante una selección argelina que exigió más de lo esperado.

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⚽ #Argentina 3 (Lionel #Messi x3) #Argelia 0



¡Final del partido!



Imposible no ilusionarse...



Nos vemos el próximo lunes en el duelo ante #Austria pic.twitter.com/nbZdacHDfz — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026

"Sabíamos que tenían jugadores de calidad y que nos podían complicar. Por momentos nos tocó defender y sufrir, pero lo importante es que conseguimos la victoria", explicó.

De cara al próximo compromiso, Mac Allister transmitió tranquilidad sobre el estado físico del plantel.

Mac Allister elogió a Messi tras la goleada de Argentina sobre Argelia. (Foto: AFP)

"Hubo algunas lesiones y jugadores que llegaron al límite, pero estamos bien, contentos de estar acá y disfrutando este momento. Ojalá sea una gran Copa del Mundo para nosotros", concluyó.