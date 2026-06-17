Scaloni se rinde ante Messi tras su triplete en la victoria de Argentina

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Tras la victoria de la actual campeona del mundo sobre Argelia, el seleccionador Lionel Scaloni volvió a rendirse ante Lionel Messi, protagonista de la noche con un triplete que le permitió alcanzar una nueva marca histórica en su sexta Copa del Mundo.

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"¿Qué puedo decir sobre Messi? Todo lo que diga no sería suficiente para describir lo que significa para nosotros y para el futbol", afirmó el entrenador argentino.

El conductor de la "Scaloneta" destacó la vigencia del capitán albiceleste, quien continúa marcando diferencias más de dos décadas después de su debut profesional.

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Lionel Scaloni: "Sabíamos que íbamos a sufrir, que era un equipo que jugaba bien".



"Hicieron un trabajo enorme, era un partido muy difícil". pic.twitter.com/OukaJhqSOq — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 17, 2026

"Sin palabras para Leo. Es increíble. Lo viene haciendo desde hace 20 años. Toda la gente del futbol lo quiere ver y lo disfruta", señaló.

Más allá de los elogios a su estrella, el técnico valoró la actitud mostrada por su equipo en un encuentro que consideró más exigente de lo que reflejó el marcador.

"NO SE QUÉ DECIR DE MESSI: VA A SER EL MEJOR DE LA HISTORIA POR SIEMPRE"



Lionel Scalonipic.twitter.com/aNiv4AlHU2 — FutbolTactico (@DataTactica) June 17, 2026

"No se da una pelota por perdida, ese es nuestro estilo. Eso es lo que hay que rescatar", comentó sobre la intensidad de sus dirigidos.

El estratega también reconoció el mérito de Argelia, una selección que, según explicó, puso a prueba a la vigente campeona del mundo.

Este abrazo de Messi y Scaloni, ufff. pic.twitter.com/cv2vKdqn1F — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

"Sabíamos que íbamos a sufrir. Es un equipo que juega bien y que hizo un trabajo enorme. Fue un partido muy difícil", concluyó.