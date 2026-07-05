El futuro de Gustavo Alfaro en Paraguay queda en el aire tras caer ante Francia

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La eliminación de Paraguay en los octavos de final del Mundial dejó abierta una incógnita: el futuro de Gustavo Alfaro.

El técnico argentino aseguró que analizará junto a su familia si continúa al frente de la Albirroja, luego de llevar al equipo de regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia.

Paraguay cayó 1-0 ante Francia, pero volvió a competir de tú a tú frente a una potencia, tal como había hecho en la ronda anterior al eliminar a Alemania en penales. Sin embargo, el estilo ultradefensivo del equipo dividió opiniones durante el torneo.

❤️ El primer abrazo de Gustavo Alfaro con su familia tras el partido refleja todo lo que significó este Mundial. pic.twitter.com/m0fJYJQ1vI — Paraguay 360 Live (@paraguaylive) July 5, 2026

Kylian Mbappé, autor del gol del triunfo francés, reconoció la dificultad del encuentro y lanzó un dardo al rival. "Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba. Pero también sabemos jugar sucio y hoy lo hicimos; ganamos, y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos", afirmó.

Didier Deschamps también cuestionó el planteamiento paraguayo al considerar que su propuesta, basada en la intensidad y la agresividad, no es el tipo de fútbol que atrae al público.

‍ ALFARO PONE EN SUSPENSO SU CONTINUIDAD EN PARAGUAY



Tras la eliminación de Paraguay en el Mundial 2026, Gustavo Alfaro dejó en suspenso su continuidad como seleccionador. El argentino pidió tiempo para reflexionar y aseguró que el fútbol paraguayo necesita cambios profundos… pic.twitter.com/Jc7cNHUNXc — Sucre Deportes (@sucredeportesec) July 5, 2026

Más allá de las críticas, Alfaro logró cambiar el rumbo de Paraguay desde su llegada en 2024, clasificándolo al Mundial tras una destacada eliminatoria en la que venció a Argentina y Brasil.

No obstante, el entrenador considera que el siguiente paso exige cambios más profundos. "Con lo que hicimos hasta acá no alcanza para el Mundial de 2030. Hay que construir un Paraguay grande en serio", aseguró.

Pese a las dudas sobre su continuidad, el trabajo del argentino recibió el respaldo de José Luis Chilavert, quien felicitó al plantel por competir "con dignidad" y defender la historia del fútbol paraguayo.