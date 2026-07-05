¿Jugará Tchouaméni ante Marruecos? Francia espera por su recuperación

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La presencia de Aurélien Tchouameni en los cuartos de final del Mundial frente a Marruecos sigue siendo una incógnita.

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El mediocampista del Real Madrid sufrió una molestia muscular en la zona de los aductores antes del duelo de octavos contra Paraguay y su recuperación será evaluada durante los próximos días.

"Tiene un pequeño problema muscular. Va a recibir tratamiento y esperamos que no sea mucho tiempo", explicó Guy Stéphan, asistente de Didier Deschamps.

Mientras el cuerpo técnico francés confía en recuperar a uno de sus habituales titulares, el seleccionador ya contempla alternativas para mantener el equilibrio en el mediocampo.

El mismo jugador mencionó que su lesión es complicada:

Aurelien Tchouameni: “My injury? It's BAD”. pic.twitter.com/tqYfmywTwe — Madrid Zone (@theMadridZone) July 5, 2026

La principal opción es repetir el doble pivote formado por Manu Koné y Adrien Rabiot, una fórmula que funcionó durante la victoria sobre Paraguay. Koné destacó por su capacidad para recuperar balones y sumarse al ataque, aunque ofrece un perfil distinto al de Tchouameni.

"No es algo que vaya a durar mucho tiempo, pero estamos condicionados por el calendario", reconoció Stéphan sobre la lesión del volante madridista.

Manu Koné aparece como una de las principales alternativas si Tchouameni no se recupera. (Foto: AFP)

Si Tchouameni no llega a tiempo al duelo, también aparecen como opciones el experimentado N'Golo Kanté, de 35 años, y el joven Warren Zaire-Emery, quienes aún no han debutado en el torneo.

Francia se enfrentará a Marruecos el próximo jueves (2:00 p. m.) en Boston, en un duelo que reeditará la semifinal del Mundial de Catar y que también pondrá a prueba la profundidad del plantel de los Bleus ante una posible baja sensible.