¡Acusado de narcotráfico! Alias "Perica" es condenado en Estados Unidos

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La Corte del Distrito Este de Texas condenó a 17 años y 5 meses de presión a Erick Manuel Ochoa Villagrán, alias "Perica", por conspiración para manufacturar y distribuir cocaína.

Erick Manuel Ochoa Villagrán, alias "Perica", fue condenado en Estados Unidos a 17 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína. La sentencia fue impuesta el pasado 9 de diciembre de 2025 por la Corte del Distrito Este de Texas, según registros judiciales.

De acuerdo a investigaciones estadounidenses, Ochoa, quien se desempeñaba como lugarteniente del esposo de Isel Suñiga, alcaldesa de Ayutla, San Marcos, participó en actividades relacionadas con el tráfico de drogas de una organización que operó en Suramérica, Centroamérica y Norteamérica en el 2008.

Ochoa fue capturado el 16 de diciembre de 2023 con fines de extradición en el kilómetro 180 carretera a Quetzaltenango, en jurisdicción de San Martín Zapotitlán, Retalhuleu. Una investigación lo vinculó a una organización de tráfico de drogas que operó a través de Sur, Centro y Norteamérica desde el 2008.

Vinculado con otro extraditado

Ochoa Villagrán es señalado de ser el lugarteniente de Juan José Morales Cifuentes, alias "el Pocho", esposo de la alcaldesa de Ayutla, también extraditado a Estados Unidos, por su vinculación con delitos relacionados con el narcotráfico.

Por aparte, Morales Cifuentes fue capturado el 12 de diciembre de 2023 en un operativo realizado por agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA),en el Boulevard San Cristóbal, zona 8 de Mixco.

Juan José Morales Cifuentes, alias "El Pocho", fue capturado con fines de extradición en diciembre de 2023, señalado de tráfico de drogas. (Foto: PNC/Soy502)

Al igual que Ochoa Villagrán, Morales Cifuentes es sindicado de los delitos de conspiración para manufacturar y distribuir cocaína.