Niños de Uganda conquistan TikTok bailando marimba guatemalteca

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Niños de Uganda se vuelven virales en TikTok tras bailar sones de marimba guatemalteca y conquistar a miles de usuarios.

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Un grupo de niños llamados Nansana Kids sorprenden con su forma de bailar y hacer lipync de canciones en diversos idiomas, pero en los últimos meses han sorprendido a los internautas de habla hispana.

Entre sus videos destacan montajes a canciones populares de grupos mexicanos como Los Temerarios, Vicente Fernández, Los Tigres del Norte, Banda MS entre otros.

Sin embargo, desde este 3 de agosto se han ganado el corazón de los guatemaltecos.

Un primer video se ve a los pequeños "interpretando" el tema "El valle de la Ermita" de la marimba Shigualita.

Con cartones y botes que simulan ser instrumentos musicales, los pequeños dejan volar su imaginación y ponen el toque guatemalteco en las redes sociales. El video casi 350 mil reproducciones.

#guatemala #guatemala ♬ El Valle de la Ermita - Marimba Shigualita @nansanadancekids Hola amigos fans from #nansanakidsfoundation

Posteriormente sorprendieron con un montaje de la melodía "Bailando en Tercera Dimensión", mientras una pareja disfruta del baile amenizando el clip.

Este video ha conseguido hasta este martes 1.1 millón de reproducciones.

#guatemala #guatemala ♬ sonido original - Jorge Winter Noticias @nansanadancekids Hola amigos fans from #nansanakidsfoundation

El tercer video compartido por su cuenta de TikTok fue de la pieza "Costa Sur", todas ponen a bailar a los internautas. Este video fue posteado la mañana del 4 de agosto.

Los comentarios de los guatemaltecos resaltan el orgullo que sienten por escuchar estas piezas y que rápidamente se han hecho virales.

#guatemala #guatemala ♬ sonido original - Marimba El Valle @nansanadancekids Hola amigos fans from #nansanakidsfoundation

¿Quiénes son Nansana Kids?

Nansana Kids es un grupo de niños y jóvenes bailarines originarios de la ciudad de Nansana, en Uganda, que se han popularizado en TikTok, Instagram y YouTube.

Su proyecto nació como una iniciativa comunitaria para dar a niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad o de la calle un espacio seguro, acceso a educación, alimento y formación artística a través del baile y la actuación.

Realizan videos llenos de energía donde bailan coreografías, sincronización de labios y dramatizaciones humorísticas.

Resaltan por utilizar accesorios e instrumentos improvisados hechos con recipientes de plástico, cartón o madera para simular bandas de música.