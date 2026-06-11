Alisson desafía la crítica: "Es bueno que Brasil llegue con dudas"

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A las puertas del debut mundialista frente a Marruecos, Alisson Becker prefiere abrazar el escepticismo que rodea a Brasil.

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Lejos de esquivar las críticas por el juego irregular del Scratch o su agónica clasificación (quintos en la eliminatoria) el guardameta de 33 años encuentra en la desconfianza un augurio histórico, recordando que las campañas campeonas de 1994 y 2002 también nacieron entre dudas.

Foco, intensidade e união em cada treino. A contagem regressiva para a estreia na Copa do Mundo continua. pic.twitter.com/iBkae8eAzS — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

"Es bueno llegar así; lo importante es en lo que nos estamos convirtiendo como equipo", afirmó el portero del Liverpool desde Nueva Jersey.

El duelo del sábado marcará el estreno de Carlo Ancelotti en un banquillo mundialista. Para Alisson, el italiano ha sido clave para disipar la tensión: "Su presencia es fuerte y transformó el ambiente". El gran reto de "Carletto" será ajustar una zaga que encajó seis goles en cuatro amistosos, una debilidad que el arquero asume como desafío personal, asegurando que para ser campeones deben "odiar recibir anotaciones".

Alisson, durante la conferencia de prensa de Brasil, previo al juego contra Marruecos. (Foto: AFP)

Sin Neymar, aún descartado por lesión, Alisson iniciará su tercera Copa del Mundo, igualando a mitos como Taffarel y Gilmar. Sin embargo, su meta va más allá del récord: "Quiero entrar en el grupo de los campeones y grabar mi nombre en la historia".