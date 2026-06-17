Ambiente y colorido previo al debut argentino en United 2026

Miles y miles de argentinos se dejaron sentir este martes todo el día en la ciudad de Kansas, pero especialmente en las inmediaciones del estadio donde debutaron ante Argelia.
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Llegan en grupo y en familia, miran una cámara y casi de inmediato se ponen a cantar. En Catar 2022 popularizaron e internacionalizaron el coro recordado: "Muchachos, nos volvimos a ilusionar...", que todavía entonan, pero para United 2026 todavía no han terminado de unificar su himno de batalla.
Conocidos también por la violencia de las barras bravas de su liga, pero en estos días hacen tregua y hasta se pueden ver seguidores de los famosos River y Boca juntos.
¿De dónde son? Y al escuchar Guatemala como respuestas, nos cantaban: "¡Guatemala, Guatemala!".
En el estadio fueron mayoría absoluta, y ojo, no solo argentinos de nacimiento; muchos seguidores de otros países, incluidos muchos guatemaltecos, se suman a la causa, porque el buen futbol, la historia y Messi no tienen frontera.