Ambiente y colorido previo al debut argentino en United 2026

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Miles y miles de argentinos se dejaron sentir este martes todo el día en la ciudad de Kansas, pero especialmente en las inmediaciones del estadio donde debutaron ante Argelia.

Llegan en grupo y en familia, miran una cámara y casi de inmediato se ponen a cantar. En Catar 2022 popularizaron e internacionalizaron el coro recordado: "Muchachos, nos volvimos a ilusionar...", que todavía entonan, pero para United 2026 todavía no han terminado de unificar su himno de batalla.

Los argentinos son muy pasionales para el futbol y lo demostraron nuevamente. (Foto: Rudy Martínez)

Conocidos también por la violencia de las barras bravas de su liga, pero en estos días hacen tregua y hasta se pueden ver seguidores de los famosos River y Boca juntos.

¿De dónde son? Y al escuchar Guatemala como respuestas, nos cantaban: "¡Guatemala, Guatemala!".

Estos guatemaltecos, oriundos de Xela y Reu, pero que viven en Oklahoma, manejaron más de seis horas para llegar a ver el partido. (Foto: Pedro Mijangos)

En el estadio fueron mayoría absoluta, y ojo, no solo argentinos de nacimiento; muchos seguidores de otros países, incluidos muchos guatemaltecos, se suman a la causa, porque el buen futbol, la historia y Messi no tienen frontera.