Estamos en Kansas, la ciudad tranquila donde debutará Messi

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Seguimos en nuestra expedición mundialista y atrás dejamos tres grandes ciudades (Ciudad de México, Dallas y Houston) que contrastan con Kansas, lugar más en el corazón geográfico estadounidense y donde debutará Argentina contra Argelia.

Desde que bajamos del avión la vibra fue distinta, menos corre corre que en las otras locaciones, donde los trabajadores de los aeropuertos realizan su trabajo con mas seriedad por la cantidad de turistas que arriban a sus tierras todos los días.

Uno de los buses de la delegación argentina está bien decorado para la ocasión. (Foto: Pedro Mijangos)

En Kansas es todo lo contrario: por todos lados el "Welcome to Kansas" de bienvenida. También nos llamó la atención la red de amables y sonrientes voluntarios que nos acompañó en todo momento hasta que nos subimos al bus (gratuito, el primero en toda la cobertura), que nos llevó al lugar de nuestro hospedaje.

La ciudad camina a otro ritmo, mientras ve de reojo, y con demasiada curiosidad, a los animados aficionados argelinos que hicieron el viaje, pero sobre todo, a los miles de argentinos que "coparon", como ellos dicen, esta ciudad, con cánticos y saltos.

Los voluntarios fueron muy amables en nuestra llegada a Kansas. (Foto: Rudy Martínez)

Por ahora poca, jornada fresca, no tan caluroso como en Dallas y Houston donde salir a la calle era desafiar al sol. Tampoco hay lluvia, aunque recién hace unos días pasó por acá un tornado.