¡Iba a ver el Mundial! La colombiana que murió tras un ataque armado en México

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La joven había llegado recientemente a México a ver el Mundial cuando fue asesinada por sicarios.

Ana Lucía Castañeda habría viajo a México para encontrarse con su pareja y asistir a la inauguración del Mundial 2026.

Sin embargo, el sueño de la joven de 19 años, quedó frustrado tras ser una víctima de un ataque armado en el barrio Tepito, en Ciudad de México.

(Foto: RRSS)

El crimen ocurrió el pasado 8 de junio, cuando la joven junto a su novio, identificado como Iván Darío Nieto Luque, colombiano de 45 años, iban a bordo de un vehículo y fueron atacados por sujetos a bordo de una motocicleta.

Un video se ha viralizado del momento en que sucedió el crimen; las imágenes muestran como los sujetos desconocidos en motocicleta pasan observando a los tripulantes del vehículo, mientras esperaba el cambio de semáforo, para luego retornar y dispararles en múltiples ocasiones.

SIN DOCUMENTOS, SIN IDENTIFICACIONES, SALIERON del BARRIO… los CAZARON y los BAJARON

Así cazaron 2 tipos en moto a la pareja q iba en ese auto.

Pasaron, confirmaron q eran ellos y regresaron a disparar.

Hasta esta tarde nadie los ha identificado.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/Q7NZgTlvVB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 9, 2026

Una promesa

La historia de Ana Lucía se ha dado de conocer tras semanas de su muerte, pues su padre José Castañeda realiza una recaudación de fondos para poder trasladar el cuerpo de su hija hacia Colombia.

El padre de Ana Lucía también narró los últimos días y detalles de su relación, tras conocerse que las autoridades mexicanas señalan que este ataque pudo ser directo.

Castañeda informó que el 6 de julio su hija recibió la visita de un hombre enviado por su novio; este sujeto le entregó un sobre con $4 millones de dólares para poder costearse los gastos del viaje.

Silencio e incertidumbre a más de diez días del asesinato en México de la colombiana Alba Lucía Castañeda y su pareja



La mujer viajó a la capital mexicana para el Mundial con la promesa de su compañero de montarle un negocio. Ambos murieron en un ataque directo el 8 de junio… pic.twitter.com/TJXKK5pO4M — EL PAÍS México (@elpaismexico) June 19, 2026

Ana Lucía le contó a su familia lo bien que era tratada por su pareja, quienes tenían una relación a distancia y habría prometido instalarle un negocio en México para que ambos pudieran establecerse en ese país.

Nieto, también es conocido por su alias "Siberiano", poseía bastante dinero y eso habría despertado las sospechas del padre de Ana Lucía, quien trató de impedir que su hija viajara.

La cifra que José Castañeda está reuniendo es de 20 millones de pesos colombianos para poder repatriar el cuerpo de su hija hacia Colombia.