MP: El fiscal general Gabriel García Luna destituyó a Cinthia Monterroso

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El Fiscal General y jefe del MP, Gabriel García Luna, destituyó a Cinthia Monterroso, considerada cercana a la exfiscal Consuelo Porras.

Cinthia Monterroso, considerada integrante del círculo cercano de la exfiscal General, Consuelo Porras, fue destituida por el jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel Estuardo García Luna.

Es de resaltar que Monterroso dirigió los allanamientos efectuados en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 29 de septiembre de 2023 y el pasado 2 de junio fue trasladada a la Fiscalía Regional de Occidente.

La exfiscal Cinthia Monterroso dirigió los allanamientos efectuados en el TSE en el 2023. (Foto: Archivo/Soy502)

Además, su nombre se hizo público, luego del que el Departamento de Estados Unidos, la incluyera en la lista Engel, señalada de socavar procesos institucionales democráticos.

Otra dimisión

A Monterroso, también se suma la destitución de Noé Nehemías Rivera Vásquez y Mariling Solagne Castillo y Castillo, ambos fiscales también considerados del circulo cercado de Porras.

El exfiscal Noe Rivera es considerado cercano a la exfiscal General, Consuelo Porras. (Foto: Ministerio Público/Soy 502)

A Castillo Castillo se le recuerda por gestionado durante la gestión de la exfiscal General órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Gobernación (MINGOB) en el 2025.

Además, encabezó investigaciones relacionadas con el sistema de Transmisión de Resultados de Elecciones Preliminares (TREP).

A la lista de destituidos se agrega: