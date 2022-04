La comparación viral que hizo Ana Lucía Martínez con el Lago de Atitlán

Ana Lucía Martínez estuvo en las tendencias luego de sus comentarios tras la eliminación de la Selección de Guatemala de su camino al Mundial.

La legionaria guatemalteca, Ana Lucía Martínez, quien juega con la Sampdoria en el fútbol femenino de Italia, compartió imágenes de un lugar que visitó recientemente. Pese a la distancia, la nacional recordó al Lago de Atitlán al ver un espectacular lago en Suiza.

En su cuenta de Twitter, Martínez difundió las fotografías del Lago de Zürich, Suiza, y en ese lugar recordó al Lago de Atitlán.

"Sólo vine a confirmar que el Lago de Atitlán, efectivamente, es el más lindo del mundo", escribió la jugadora del Sampdoria de Italia.

El lago suizo es considerado por miles de turistas como uno de los más hermosos del mundo. Sin embargo, la calificación de "más hermoso del mundo" con el que se denomina el Lago de Atitlán, se atribuye a una frase del famoso escritor británico, Aldous Huxley, según detalló National Geographic.

A pesar de ser una jugadora de alto rango y jugar en Italia, Ana Lucía Martínez no fue convocada por a la Selección Nacional, lo cual provocó un revuelo en el país. El técnico Edy Espinoza señaló que la jugadora no fue convocada porque no se adaptó "táctica y disciplinariamente" a su modelo de juego.

"No fue la jugadora como dicen todos. No se adaptó al aspecto disciplinario que se maneja en la Bicolor femenina. Más adelante miraremos si su rendimiento y sus formas de pensar, cambian", señaló Espinoza en aquella ocasión.

El martes 12 de abril, la Selección Femenina de Guatemala cayó 5-0 contra Costa Rica. Espinoza se excusó indicando que no le dieron el tiempo suficiente para entrenar y hasta señaló que la mentalidad de las jugadoras nacionales influyó en el marcador.

Tras este mensaje, Ana Lucía Martínez compartió en sus redes sociales: "Después de esas declaraciones, ¿habrá algo que agregar? o ¿ya se despejaron las dudas?". Sus seguidores, vincularon estas palabras tras las declaraciones de Espinoza.

Más tarde sentenció con otro mensaje: "Saludos, dice". Texto, que según sus seguidores, también hace referencia al entrenador. "Hasta Miami se escuchó ese chipotazo", decía uno de las respuestas.