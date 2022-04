Los mensajes de Ana Lucía Martínez después de la eliminación de la Selección

La futbolista guatemalteca, Ana Lucía Matrínez, quien juega en el Sampdoria de Italia es tendencia en redes sociales por un mensaje que parece no estar dirigido a nadie en particular, pero que sus seguidores señalan que está dedicado al entrenador de la Selección Nacional, Eddy Espinoza.

El mensaje que envió Ana Lucía dice: "Después de esas declaraciones, ¿habrá algo que agregar? o ¿ya se despejaron las dudas?".

La asociación del mensaje de la legionaria guatemalteca fue a las declaraciones que el técnico nacional, Edy Espinoza, tras la derrota de la Selección Femenina de Guatemala tras caer 5-0 ante Costa Rica.

Espinoza se excusó diciendo que no tuvieron "suficientes partidos de fogueo" durante los tres años de proceso, tampoco suficiente tiempo para trabajar previo a las jornadas y que las futbolistas que juegan en el extranjero no llegaron con buen ritmo a los duelos.

Las declaraciones de Edy Espinoza, técnico de la Selección Femenina de Guatemala.

Más tarde sentenció con otro mensaje: "Saludos, dice". Texto, que según sus seguidores, también hace referencia al entrenador. "Hasta Miami se escuchó ese chipotazo", decía uno de las respuestas.

La polémica con Ana Lucía



Cabe recordar que Ana Lucía no fue convocada por a la Selección Nacional, lo cual provocó un revuelo debido a que se considera como una de las mejores futbolistas del país. El técnico señaló que la jugadora no fue convocada porque no se adaptó "táctica y disciplinariamente" a su modelo de juego.

"No fue la jugadora como dicen todos. No se adaptó al aspecto disciplinario que se maneja en la Bicolor femenina. Más adelante miraremos si su rendimiento y sus formas de pensar, cambian", señaló Espinoza.

Guatemala Fuera del Mundial

Guatemala quedó ubicada en la tercera posición del Grupo D con 6 puntos, solo le pudo ganar a Islas Vírgenes Estadounidenses y a Curaçao.

San Cristóbal y Nieves concluyó en la segunda posición con 9 unidades y Costa Rica se quedó con el único boleto del grupo al alcanzar la puntuación perfecta (12 unidades) tras ganar todos sus juegos.

El clasificatorio otorgó seis boletos al Campeonato W de la Concacaf, que reparte los cupos para Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia/Nueva Zelanda 2023 y para los Juegos Olímpicos de París 2024.

México, Costa Rica, Jamaica, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago fueron quienes avanzaron.