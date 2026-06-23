Ana Paula "Coach de hombres" compra boleto para Mundial con fecha equivocada

-

Ana Paula, conocida en redes como "coach de hombres", se dio cuenta en pleno aeropuerto, rumbo al encuentro de Argentina con Austria, que había reservado su pasaje para el mes de julio en lugar de junio.

OTRAS NOTICIAS: Shakira asiste al partido de Argentina y Austria en Dallas

La creadora de contenido contó que al llegar a la terminal correspondiente se dio cuenta que sus horarios no coincidían, luego notó que había agendando el mes incorrecto.

Con lágrimas en los ojos Ana compartió lo ocurrido:

"¡Qué vergüenza! el vuelo decía julio, no junio y por el momento no puedo viajar porque no hay pasajes y no lo puedo creer, estaría perdiendo toda la plata que pagué y la experiencia de ver a Argentina, hice mal la reserva o no sé, no lo puedo creer", dijo.

Previo a esto había grabado su emoción: "Ana paula se va sola a ver a la selección".

"Chicos no lo puedo creer saqué mal el pasaje, saqué para el 22 de julio y no de junio, la empresa esta intentando ver si me lo puede solucionar, lo chequeé 45 veces, no lo puedo creer".

De inmediato sus seguidores preguntaron si logró solucionar algo y al parecer logró salir del problema ya que luego se grabó en las gradas como espectadora del encuentro.

¿Quién es Ana Paula, Coach de Hombres?

Ana Herszage es una generadora de contenido cuyo contenido se enfoca en dar consejos para enamorar a una mujer, también se especializa en concertar citas para solteros y da mentorías para encontrar el amor. Su popularidad ha crecido en Facebook Tik Tok y en Instagram.

MIRA:

@anaherszage #argentin #mundial #vuelo #avion ♬ sonido original - ANA PAULA/Creadora UGC-modelo