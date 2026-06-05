Brasil sin once ideal: Ancelotti avisa que cambiará de titulares según el rival

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Carlo Ancelotti tiene las ideas claras, pero la pizarra abierta. El seleccionador de Brasil afirmó este viernes que no se limitará a una alineación titular fija durante el Mundial 2026.

Convencido del potencial de su plantilla, el estratega italiano aseguró que el equipo mutará según el rival y las circunstancias de la competencia.

Seleção Brasileira embarca para Cleveland ✈️ pic.twitter.com/Xrt7uMeHzv — brasil (@CBF_Futebol) June 5, 2026

"Tengo una lista con muchos recursos y quiero aprovecharla. No pienso solo en el primer partido; el titular es el que comienza cada juego", declaró en rueda de prensa.

De cara al último ensayo de este sábado (4:00 p. m.) frente a Egipto en Cleveland, el técnico anticipó una revolución en el once que goleó 6-2 a Panamá y confirmó que, al igual que en el Maracaná, cambiará a todo el equipo en la segunda mitad para dar rodaje a sus dirigidos.

Entre las principales novedades tácticas destaca el ingreso de Marquinhos (campeón de Champions con el PSG), Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago. Ancelotti busca perfiles distintos: "Paquetá ofrece características únicas en el medio campo e Igor Thiago nos da una variante ofensiva diferente". Pese a los nombres, el dibujo inicial se mantendrá fiel a su esencia europea: un sólido 4-2-4 con cuatro defensores y cuatro atacantes bien definidos.

Nosso mascote já pousou em Cleveland, e logo mais a Seleção Brasileira também chegará por lá! ✈️ pic.twitter.com/n29jkW7SGV — brasil (@CBF_Futebol) June 5, 2026

Con el plantel completo y a la espera de la recuperación de Neymar, la Canarinha afina los últimos detalles para su debut en el Grupo C el 13 de junio ante Marruecos en Nueva Jersey. Posteriormente, el Scratch medirá fuerzas contra Haití el 19 de junio en Filadelfia y cerrará la fase de grupos frente a Escocia el 24 de junio en Miami.