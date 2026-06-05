Brasil vs. Egipto: Último examen para el Mundial 2026 con el regreso de Salah

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Brasil y Egipto se enfrentan este sábado en Cleveland (Huntington Bank Field) en su último amistoso antes del Mundial 2026.

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El encuentro, que se disputará a las 4:00 p.m., marcará el regreso de Mohamed Salah con los faraones y servirá para que Carlo Ancelotti realice las últimas pruebas en la Canarinha, que extraña a Neymar por lesión.

Segundo round de treinamento da quinta-feira! #BateNoPeito



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Ancelotti cambiará el once que goleó 6-2 a Panamá. Confirmó la titularidad de Marquinhos, campeón de Champions con el PSG, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago. En contraste, reservará por cansancio al central Gabriel Magalhaes. El técnico italiano planea renovar todo el equipo en la segunda mitad para dar minutos a su plantilla.

Último dia de preparação para o amistoso com a Seleção do Egito. Amanhã tem Brasil em campo! #BateNoPeito pic.twitter.com/8241m5UdUe — brasil (@CBF_Futebol) June 5, 2026

Historial dominante: Brasil mantiene una hegemonía histórica sobre Egipto, con seis victorias en seis partidos desde 1960 (18 goles a favor y 4 en contra).

Por su parte, el técnico egipcio Hossam Hassan contará con su tridente de lujo: Salah, Omar Marmoush y Trézéguet. Hassan evalúa un esquema táctico 3-4-3 y mantiene la duda en la portería entre Mustafa Shobair y el tocado Mohamed el Shenawy.