-

Luego de la eliminación de Brasil de la Copa Mundial FIFA 2026, algunos excampeones de la Canarinha han criticado la renovación del seleccionador Carlo Ancelotti. El exdelantero Romário fue firme en decir que la Confederación Brasileña de Futbol se precipitó por estampar la firma antes de la competencia.

Una de las máximas figuras del balompié brasileño dijo que la decisión de extender la estadía del italiano con la absoluta fue "un error". Explicó que primero debió verse el rendimiento del equipo durante su paso por United 2026, evaluarlo y posterior a ello, en función de los resultados, dar una resolución.

Romário disputó 70 partidos oficiales con la selección de Brasil y marcó 55 goles. (Foto: AFP)

Según el ahora senador, Brasil "mereció ser eliminado" por el bajo rendimiento mostrado en los cuatro partidos que disputó. Además, reclamó que la Seleçaõ no contara con la actitud y personalidad que les ha distinguido en la historia del deporte. "Faltó futbol de verdad", expresó en una columna difundida tras la derrota ante Noruega.

La molestia no se limita a la prolongación del contrato de Carletto, sino además por el penal fallado por Bruno Guimarães, que, según Romário, pudo devolverlos a la competencia y cambiar el rumbo de la historia, aunque se contuvo de responsabilizar al jugador.

Brasil sumó 24 intentos de cambio de orientación, alcanzando un acierto del 96%. (Foto: AFP)

"El penal no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada", señaló Romario, haciendo ver que la eliminación fue resultado de malas decisiones y un pobre desempeño colectivo.

Carlo Ancelotti ha dirigido más de 900 encuentros en las 5 grandes ligas europeas y Brasil fue la primera selección con la que compitió en una Copa del Mundo. (Foto: AFP)

Además de Romário, el entrenador brasileño Vanderlei Luxemburgo ha cuestionado el criterio del entrenador, calificando su planteamiento como "conservador", un estilo nada habitual en Brasil.