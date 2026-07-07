Yakin: Suiza debe “jugar para sobrevivir” ante Colombia

Previo al juego de octavos de final entre Suiza y Colombia, el seleccionador de los europeos Murat Yakin elogió el físico de los sudamericanos y aseguró que sus dirigidos tendrán que "jugar para sobrevivir" si aspiran a levantar la copa.
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"Son muy duros. Tendremos que igualar su energía, no achicarnos, y no debemos dejarnos provocar por ellos. Evidentemente, va a ser nuestro partido más intenso" en el Mundial, dijo el técnico del país helvético.
Suiza y Colombia se enfrentan este martes en Vancouver. El ganador se cruzará contra el vencedor del choque entre Argentina y Egipto.
Según el entrenador, una de las principales claves que quedarse con el boleto a cuartos de final, es presionar a Colombia y mantener la posesión del balón.
"Si solo jugamos un futbol táctico, no va a ser suficiente", agregó Yakin, quien además describió a los cafeteros como "más robustos, emocionales y que tienen mucha pasión sobre el terreno de juego".
El juego promete romper cualquier pronóstico. Ambos equipos llegan luego de 3 victorias y un empate, además, las dos acabaron como primeras de sus respectivos grupos.
Al ser consultado sobre el rendimiento y los resultados, el seleccionador de Suiza se mostró satisfecho. "Estoy muy contento porque realmente hemos rendido mejor y mejor con cada partido. Tenemos jugadores experimentados y curtidos en nuestro equipo y, obviamente, siempre intento poner a los mejores en la cancha. Hace cuatro años la situación era completamente diferente", expresó Yakin.
Respecto al ambiente que esperan las "Cruces Rojas", durante el partido, el técnico señaló que se centran en su propio trabajo, en su futbol "y no en la grada".