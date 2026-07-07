Yakin: Suiza debe “jugar para sobrevivir” ante Colombia

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Previo al juego de octavos de final entre Suiza y Colombia, el seleccionador de los europeos Murat Yakin elogió el físico de los sudamericanos y aseguró que sus dirigidos tendrán que "jugar para sobrevivir" si aspiran a levantar la copa.

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"Son muy duros. Tendremos que igualar su energía, no achicarnos, y no debemos dejarnos provocar por ellos. Evidentemente, va a ser nuestro partido más intenso" en el Mundial, dijo el técnico del país helvético.

Suiza promedia un 51% de posesión de balón en cuatro partidos de la Copa Mundial 2026. (Foto: AFP)

Suiza y Colombia se enfrentan este martes en Vancouver. El ganador se cruzará contra el vencedor del choque entre Argentina y Egipto.

Según el entrenador, una de las principales claves que quedarse con el boleto a cuartos de final, es presionar a Colombia y mantener la posesión del balón.

"Si solo jugamos un futbol táctico, no va a ser suficiente", agregó Yakin, quien además describió a los cafeteros como "más robustos, emocionales y que tienen mucha pasión sobre el terreno de juego".

El equipo suizo promedia una velocidad de 6.07 kilómetros por hora y ha recorrido 449569.66 metros en lo que va del Mundial 2026. (Foto: AFP)

El juego promete romper cualquier pronóstico. Ambos equipos llegan luego de 3 victorias y un empate, además, las dos acabaron como primeras de sus respectivos grupos.

Al ser consultado sobre el rendimiento y los resultados, el seleccionador de Suiza se mostró satisfecho. "Estoy muy contento porque realmente hemos rendido mejor y mejor con cada partido. Tenemos jugadores experimentados y curtidos en nuestro equipo y, obviamente, siempre intento poner a los mejores en la cancha. Hace cuatro años la situación era completamente diferente", expresó Yakin.

Los Cruces Rojas registran 1,319 desmarques para recibir el balón, 412 a la espalda de la defensa, 502 entre líneas, 405 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

Respecto al ambiente que esperan las "Cruces Rojas", durante el partido, el técnico señaló que se centran en su propio trabajo, en su futbol "y no en la grada".