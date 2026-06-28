Carlo Ancelotti advierte que Brasil deberá jugar "como una final" ante Japón

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que la Canarinha necesitará "mente, corazón e ideas claras" para superar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al advertir que su rival es una de las selecciones más competitivas del torneo.
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"Mañana necesitamos muchas cosas: mente, corazón e ideas claras. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria", afirmó el técnico italiano este domingo en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en Houston.
Ancelotti destacó que Japón es un equipo organizado y de gran calidad, por lo que Brasil afrontará el compromiso "como una final". "Esto no es un 'mata mata', es un mata. No hay vuelta atrás", dijo.
El exentrenador del Real Madrid recordó además la derrota sufrida por Brasil ante los japoneses en un amistoso disputado el año pasado y aseguró que ese resultado sirvió para confirmar el potencial de los Samuráis Azules. "Tenemos total respeto por ellos. Vamos a preparar este partido como una final, porque es lo que es", señaló.
Sobre el favoritismo que muchos le otorgan a la pentacampeona, Ancelotti se mostró prudente y afirmó que no ve una selección claramente superior en el Mundial. "Será un torneo muy equilibrado y competido", indicó.
El italiano también ofreció una actualización sobre Neymar, quien continúa recuperándose de una lesión. "Está progresando muy bien. Su participación dependerá mucho del contexto y de cómo evolucione el partido", concluyó.