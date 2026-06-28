Carlo Ancelotti advierte que Brasil deberá jugar "como una final" ante Japón

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El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, aseguró que la Canarinha necesitará "mente, corazón e ideas claras" para superar a Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, al advertir que su rival es una de las selecciones más competitivas del torneo.

"Mañana necesitamos muchas cosas: mente, corazón e ideas claras. Tenemos que estar preparados para todo lo que puede pasar en una eliminatoria", afirmó el técnico italiano este domingo en la conferencia de prensa previa al encuentro que se disputará en Houston.

Ancelotti destacó que Japón es un equipo organizado y de gran calidad, por lo que Brasil afrontará el compromiso "como una final". "Esto no es un 'mata mata', es un mata. No hay vuelta atrás", dijo.

Carlo Ancelotti dice que al final el partido #Brasil va #Japon es solo un partido de fútbol, un partido importante de eliminación directa contra un gran rival, “pero es un partido de fútbol que queremos ganar. Tampoco se trata de tomarlo como que estamos jugando por el orgullo… pic.twitter.com/uMnumE5ynk — Carlos Nava ESPN (@TapaNava) June 28, 2026

El exentrenador del Real Madrid recordó además la derrota sufrida por Brasil ante los japoneses en un amistoso disputado el año pasado y aseguró que ese resultado sirvió para confirmar el potencial de los Samuráis Azules. "Tenemos total respeto por ellos. Vamos a preparar este partido como una final, porque es lo que es", señaló.

Sobre el favoritismo que muchos le otorgan a la pentacampeona, Ancelotti se mostró prudente y afirmó que no ve una selección claramente superior en el Mundial. "Será un torneo muy equilibrado y competido", indicó.

¿Jugará Neymar Dieciseisavos de Final ante Japón en la Copa Mundial?



Esto dijo Ancelotti al respecto. #TNTSports2026 pic.twitter.com/98SNZqUjkd — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 28, 2026

El italiano también ofreció una actualización sobre Neymar, quien continúa recuperándose de una lesión. "Está progresando muy bien. Su participación dependerá mucho del contexto y de cómo evolucione el partido", concluyó.