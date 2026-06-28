Hajime Moriyasu confía en Japón pese a la lesión de Kubo: "Creemos que podemos ganar"

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El seleccionador de Japón, Hajime Moriyasu, confirmó este domingo que la figura de los Samuráis Azules, Takefusa Kubo, no estará disponible para enfrentar a Brasil en los dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, debido a una lesión.

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Sin embargo, aseguró que su equipo cree firmemente en la posibilidad de eliminar a la Canarinha.

"Kubo no ha podido entrenar, está haciendo un trabajo individual, así que no va a poder jugar contra Brasil", informó el entrenador en conferencia de prensa.

Pese a la baja de su principal atacante, Moriyasu recordó que Japón ya sabe lo que es vencer a los pentacampeones del mundo, en alusión al triunfo 3-2 conseguido en un amistoso disputado en octubre de 2025.

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"Antes nunca habíamos conseguido una victoria contra Brasil. Ese día vimos cómo se hacía historia y entendimos que sí tenemos posibilidades de ganar", afirmó.

El técnico anticipó un duelo muy exigente, pero dejó claro que su selección llega con confianza. "Creemos fervientemente que podemos ganar. Será un partido complicadísimo, pero saldremos a darlo todo", expresó.

Moriyasu recordó el triunfo sobre Brasil el año pasado en un amistoso. (Foto: AFP)

Moriyasu también destacó el crecimiento de su plantel gracias a la experiencia internacional de sus pupilos, quienes militan en ligas de Europa y Latinoamérica. "Tenemos el nivel para competir con equipos de todo el mundo en velocidad, ritmo, fuerza física y capacidad de decisión", concluyó.

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Japón y Brasil se enfrentarán este lunes en Houston (11:00 a. m.) por un boleto a los octavos de final, en un duelo a eliminación directa.