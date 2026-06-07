Ancelotti, confiado: "Vinicius sacará su mejor versión en el Mundial"

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El técnico italiano Carlo Ancelotti manifestó este sábado su plena confianza en Vinicius Junior, asegurando que el extremo "mostrará su mejor versión en el Mundial".

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Tras la victoria de Brasil por 2-1 frente a Egipto en un amistoso, Ancelotti destacó la conexión entre Vinicius y Raphinha, elogiando su capacidad para combinar en ataque. Además, expresó su satisfacción por el desempeño general del equipo, especialmente durante los primeros 60 minutos, donde resaltó la "intensidad y el ritmo" que mostró la Canarinha.

Vinicius lideró el ataque de Brasil ante Egipto. (Foto: AFP)

El entrenador italiano también tuvo palabras para Endrick, quien marcó el segundo gol del partido. "Endrick es un jugador con gran potencia y excelente ubicación en el área; representa un elemento fundamental para nosotros", comentó.

Respecto al debut mundialista ante Marruecos, programado para el 13 de junio en Nueva Jersey, Ancelotti confirmó que ya tiene definida la alineación titular. "La idea para el primer partido está clara", afirmó durante la rueda de prensa posterior al encuentro.