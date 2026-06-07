Brasil doblega a Egipto en su último amistoso antes del Mundial

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La Selección de Brasil concluyó este sábado su preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 con una victoria de 2-1 sobre Egipto en un partido amistoso disputado en Cleveland, Ohio. El conjunto dirigido por el técnico italiano Carlo Ancelotti superó una dura prueba antes de enfocarse completamente en su debut mundialista del próximo 13 de junio frente a Marruecos.

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La Canarinha llegaba motivada tras su contundente triunfo de 6-2 sobre Panamá en el anterior encuentro de preparación y volvió a mostrar momentos de buen fútbol, aunque también dejó algunas dudas defensivas que buscará corregir antes del inicio del torneo.

Brasil tomó la ventaja muy temprano en el encuentro. Apenas al minuto 8, Bruno Guimarães aprovechó tropiezo del rival para enviar el balón al fondo de la red y colocar el 1-0 en el marcador. Sin embargo, la alegría duró poco para los sudamericanos, ya que un grave error defensivo de Marquinhos permitió que Siko igualara las acciones al minuto 11 para Egipto.

El empate se mantuvo durante gran parte de la primera mitad en un duelo equilibrado, aunque la principal preocupación para los brasileños llegó antes del descanso. El lateral Wesley tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una molestia muscular, una situación que genera inquietud en el cuerpo técnico debido a que podría comprometer su presencia en la próxima Copa del Mundo.

Salvador

Para el segundo tiempo, Ancelotti realizó varias modificaciones y dio ingreso a futbolistas que apuntan a ser habituales en el once titular durante el Mundial. Los cambios surtieron efecto rápidamente y al minuto 53 apareció Endrick para marcar el 2-1 definitivo tras recibir una asistencia de Raphinha.

É GOL DA SELEÇÃO! ⚽️



Matheus Cunha e Douglas Santos pressionam, o Brasil recupera a posse no campo ofensivo e a bola chega em Raphinha. O atacante cruza rasteiro e Endrick aparece no lugar certo para balançar as redes!#BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/g2jLrJMdpF — brasil (@CBF_Futebol) June 6, 2026

Egipto, liderado por Mohamed Salah, intentó reaccionar en los minutos finales. El delantero volvió a sumar minutos tras superar la lesión que sufrió durante la recta final de la temporada con Liverpool, pero los africanos no encontraron la fórmula para evitar la derrota ante una selección brasileña que terminó celebrando su segundo triunfo consecutivo en esta fecha FIFA.

Con este resultado, Brasil finaliza su etapa de preparación con buenas sensaciones y ahora enfocará toda su atención en el debut mundialista frente a Marruecos. Por su parte, Egipto también continuará ajustando detalles antes de su estreno en la Copa del Mundo 2026, programado para el 15 de junio contra Bélgica.