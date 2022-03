Adulto mayor golpea a hombre que intentó abusar de una mujer (video)

El video muestra cómo el anciano golpeó a un acosador cuando tocó de manera indebida a una mujer dentro de un negocio.

Un hombre de la tercera edad se ganó la admiración de miles de usuarios de redes sociales, luego que un video lo exhibiera defendiendo a una mujer que fue acosada por otro hombre.

En el audiovisual se puede apreciar como el anciano sostuvo una discusión con el supuesto abusador.

“A una mujer no se la toca. Y porque no tengo pistola, porque si no te pegaba un tiro”, dijo el anciano.

Sin embargo, el señalado se hizo el desentendido y le preguntó: "¿Pero qué he hecho yo?". Además, le indicó que conocía a la mujer desde hace mucho tiempo.

“Cogerle el culo a una mujer e intentar darle un beso en la boca, sí señor. Que te voy a dar, no te acerques”, le respondió el defensor.

Así ocurrió

Luego del intercambio de palabras, el anciano muy molesto, golpeó la cabeza del sujeto con un bastón, hecho que provocó que le sangrara la frente.

Pese a que se escucha que otras personas piden que llamen a la Policía, segundos después de haber recibido el golpe, el hombre se marchó del lugar situado en Valle del Almanzora, Almería, España.

*Con información de El Heraldo de México.