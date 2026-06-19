Andrea Guevara, la jutiapaneca que representa a Guatemala en el Mundial FIFA 2026

La jutiapaneca Andrea Guevara representa a Guatemala como voluntaria en el Mundial FIFA 2026 con mucho orgullo.
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La guatemalteca originaria de Asunción Mita compartió su experiencia a Soy502, reafirmando su emoción por ser parte de un evento histórico.
"Hace unos meses me informé acerca de cómo aplicar para entrar a trabajar con ellos", comentó.
"Ha sido una experiencia muy emotiva e inolvidable, pues fui una niña con muy bajos recursos y jamás me imaginé poder vivir este momento", agregó.
"Gracias a Dios se ha podido, experimentar un mundial como voluntaria te hace ver el mundo de manera diferente, son muchas emociones y te enriquece compartir con personas de diferentes culturas, es esperanzador ver cómo los humanos se abrazan y conviven la pasión del futbol"
"Por el momento he estado en 2 partidos: el de Haití vs Escocia y el de Irak vs Noruega, próximamente formaré parte de las filas de los colaboradores en el encuentro de Inglaterra vs Ghana".
Algunos de los instantes más lindos para Andrea es toparse con sus paisanos: "Es un orgullo poder ver a mi gente asistir a los partidos, abordarlos y preguntarles de qué departamento vienen".
Mundial FIFA 2026 Fechas
Esta edición tiene una duración récord de 39 días. El torneo comenzó el 11 de junio y concluirá con la gran final el 19 de julio de 2026, en total se disputarán 104 partidos en 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá.
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