Andrea Guevara, la jutiapaneca que representa a Guatemala en el Mundial FIFA 2026

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La jutiapaneca Andrea Guevara representa a Guatemala como voluntaria en el Mundial FIFA 2026 con mucho orgullo.

La guatemalteca originaria de Asunción Mita compartió su experiencia a Soy502, reafirmando su emoción por ser parte de un evento histórico.

"Hace unos meses me informé acerca de cómo aplicar para entrar a trabajar con ellos", comentó.

"Ha sido una experiencia muy emotiva e inolvidable, pues fui una niña con muy bajos recursos y jamás me imaginé poder vivir este momento", agregó.

Andrea Guevara logró ser parte del personal durante la celebración del Mundial FIFA 2026. (Foto: Andrea Guevara)

"Gracias a Dios se ha podido, experimentar un mundial como voluntaria te hace ver el mundo de manera diferente, son muchas emociones y te enriquece compartir con personas de diferentes culturas, es esperanzador ver cómo los humanos se abrazan y conviven la pasión del futbol"

"Por el momento he estado en 2 partidos: el de Haití vs Escocia y el de Irak vs Noruega, próximamente formaré parte de las filas de los colaboradores en el encuentro de Inglaterra vs Ghana".

Foto: Andrea Guevara.

Algunos de los instantes más lindos para Andrea es toparse con sus paisanos: "Es un orgullo poder ver a mi gente asistir a los partidos, abordarlos y preguntarles de qué departamento vienen".

Mundial FIFA 2026 Fechas

Esta edición tiene una duración récord de 39 días. El torneo comenzó el 11 de junio y concluirá con la gran final el 19 de julio de 2026, en total se disputarán 104 partidos en 16 sedes en Estados Unidos, México y Canadá.

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Foto: Andrea Guevara.

Foto: Andrea Guevara.