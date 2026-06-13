Los Ángeles se tiñe de fiesta en la previa del Estados Unidos vs. Paraguay

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Las calles de California vibran con la pasión de la Copa del Mundo.

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Los alrededores del Estadio de Los Ángeles se han convertido en el epicentro de una fiesta multicultural donde miles de aficionados locales y sudamericanos se congregan pacíficamente para disfrutar de las horas previas al debut de sus selecciones en el Grupo D.

Aficionados paraguayos invadieron las calles de Los Ángeles. (Foto: AFP)

El color de las camisetas rojas, blancas y azules del conjunto estadounidense se mezcla en los pasillos exteriores con las franjas albirrojas de la hinchada paraguaya.

Los Ángeles recibió la fiesta del Mundial con el partido entre Estados Unidos y Paraguay. (Foto: AFP)

Desde tempranas horas, los seguidores de ambos países comparten espacios en las zonas recreativas instaladas para el público, donde los cánticos, las banderas ondeando al viento y las dinámicas con balones improvisados marcan el ritmo de una jornada soleada y festiva.

El Estadio de Los Ángeles tiene capacidad para albergar a 70 mil aficionados. (Foto: AFP)

Las familias y los grupos de amigos disfrutan de la gastronomía y los puntos fotográficos instalados en el perímetro del recinto.

Aficionados de la selección norteamericana asistieron al Estadio de Los Ángeles para mostrar su apoyo. (Foto: AFP)

El ambiente refleja una convivencia de absoluta alegría, demostrando cómo el futbol logra unir distintas culturas en una misma ciudad. La expectación es máxima de cara al silbatazo inicial, en una tarde donde la afición ya empezó a ganar su propio partido en las gradas.