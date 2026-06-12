Sergej Barbarez valora el punto obtenido por Bosnia ante Canadá

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Tras el empate 1-1 entre Bosnia y Herzegovina y Canadá, el seleccionador de los Dragones, Sergej Barbarez, valoró de forma positiva el punto obtenido en el debut mundialista de su equipo.

Aunque reconoció que Bosnia estuvo cerca de llevarse la victoria tras adelantarse en el marcador y conservar la ventaja durante buena parte del encuentro, el técnico consideró justo el resultado final.

"Cuando vas ganando a diez minutos del final y no ganas, siempre es lamentable", admitió Barbarez al concluir el partido disputado en Toronto.

Sin embargo, el estratega pidió analizar el encuentro con objetividad y destacó el esfuerzo de ambos equipos. Bosnia tomó ventaja en la primera mitad gracias a un gol de Jovo Lukic, pero Canadá reaccionó en el tramo final e igualó por medio de Cyle Larin.

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"Tuvimos nuestras oportunidades, pero también atravesamos momentos complicados", señaló el entrenador, quien consideró que ninguno de los dos conjuntos hizo méritos suficientes para quedarse con los tres puntos.

Para Barbarez, el empate representa un resultado valioso en el arranque de la Copa del Mundo. "El 1-1 es justo. Es un buen punto para nosotros y nos permite seguir vivos, que era el objetivo", concluyó.