¿Anillo de campeón? La innovación en el Mundial 2026

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Al estilo de los deportes estadounidenses, en la final de la Copa Mundial 2026, FIFA entregará anillos de campeonato a la medida al equipo campeón. Este recuerdo se entregará además de las tradicionales medallas de oro y el trofeo.

Según un comunicado emitido por el máximo ente del balompié, se confeccionarán 2,026 anillos como homenaje a la edición. Estos serán numerados individualmente.

Argentina y España se medirán el domingo a la 1:00 p. m. en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. (Foto: FIFA)

Del total de ejemplares, 30 se entregarán a la selección que se corone en la gran final con un diseño de la Copa del Mundo por un lado y por el otro, personalizados según el campeón, mientras los otros 1,996 serán puestos a la venta.

El equipo subcampeón tendrá que conformarse con la medalla de plata. (Foto: FIFA)

Al finalizar el evento del domingo en Nueva York, el capitán y el seleccionador del cuadro ganador, recibirán anillos temporales para conmemorar el éxito. Posteriormente, se fabricarán los aros a medidas y serán entregados a la federación que corresponda.

*Con información de agencias y FIFA.