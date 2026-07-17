Mundial 2026
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¿Anillo de campeón? La innovación en el Mundial 2026

  • Por Soy502
17 de julio de 2026, 17:34
FIFA afirma que cada&nbsp;pieza&nbsp;estará numerada, se fabricará a medida y se&nbsp;acompañará del certificado de autenticidad. (Foto: FIFA)

FIFA afirma que cada pieza estará numerada, se fabricará a medida y se acompañará del certificado de autenticidad. (Foto: FIFA)

Al estilo de los deportes estadounidenses, en la final de la Copa Mundial 2026, FIFA entregará anillos de campeonato a la medida al equipo campeón. Este recuerdo se entregará además de las tradicionales medallas de oro y el trofeo.

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Según un comunicado emitido por el máximo ente del balompié, se confeccionarán 2,026 anillos como homenaje a la edición. Estos serán numerados individualmente.

Argentina y España se medirán el domingo a la 1:00 p. m. en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. (Foto: FIFA)
Argentina y España se medirán el domingo a la 1:00 p. m. en el Estadio de Nueva York / Nueva Jersey. (Foto: FIFA)

Del total de ejemplares, 30 se entregarán a la selección que se corone en la gran final con un diseño de la Copa del Mundo por un lado y por el otro, personalizados según el campeón, mientras los otros 1,996 serán puestos a la venta.

El equipo subcampeón tendrá que conformarse con la medalla de plata. (Foto: FIFA)
El equipo subcampeón tendrá que conformarse con la medalla de plata. (Foto: FIFA)

Al finalizar el evento del domingo en Nueva York, el capitán y el seleccionador del cuadro ganador, recibirán anillos temporales para conmemorar el éxito. Posteriormente, se fabricarán los aros a medidas y serán entregados a la federación que corresponda. 

*Con información de agencias y FIFA. 

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