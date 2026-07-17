Balogun: “Pensé que era una broma” que me retiraran la roja

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Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos, admitió este viernes que creyó que le hacían una broma cuando le notificaron que FIFA había retirado la tarjeta roja y podría jugar ante Bélgica.

Balogun vio la cartulina roja luego de una fuerte entrada, con los tacos por delante, contra Tarik Muharemovic de Bosnia y Herzegovina en el duelo de dieciseisavos de final. Tras la jugada, intervino el VAR señalándola como "falta violenta".

Balogun sumó 14 remates, 5 entre los tres palos, con una efectividad del 21%. Todos los tiros fueron dentro del área. (Foto: AFP)

"Dos días antes del partido contra Bélgica me dijeron que me permitían volver a jugar y para mí fue irreal, al principio pensé que era una broma", dijo durante una charla con LeBron James en el Fanatics Fest, una feria que reúne a atletas y artistas de élite, principalmente de Estados Unidos, que este año se celebra en Nueva York.

"Cuando me sacaron la tarjeta roja me quedé en shock, creo que la mayoría de la gente que estaba mirando también lo estaba, pero tuve que aceptarlo", expresó.

Balogun registró en la Copa Mundial 2026 un total de 44 pases con un porcentaje de precisión de 68. Además sumó 6 centros y 6 intentos de ruptura de líneas. (Foto: AFP)

Según Balogun, el seleccionador de las franjas y las estrellas se mostró optimista tras la expulsión. "Pochettino me dijo después de ese partido 'estate listo, solo estate listo', pero yo pensaba que lo decía por decir, para poder ayudar al equipo y mantener la moral alta", compartió.

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Medios internacionales confirmaron que luego de la amonestación, el presidente de Estados Unidos llamó a Gianni Infantino, máximo dirigente de la FIFA para que revisaran la jugada que al mismo Trump le pareció que "no era ni falta".

*Con información de agencias.