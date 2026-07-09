¿Qué aparece en Google cuando buscas el nombre de Erling Haaland?

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Dentro de las búsquedas de Google de Erling Haaland los usuarios reciben una agradable sorpresa.

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Cuando los fanáticos acuden al nombre del futbolista noruego se despliega una animación que ya da de qué hablar.

Al colocar Erling Haaland un grupo de vikingos aparece con los clásicos cascos que forman parte de la vestimenta de guerra de la antigua Escandinavia tomando sus remos para navegar por el mar, justo como la porra en los estadios.

Erling Haaland es uno de los más queridos. (Foto: AFP)

¿De dónde viene el rito de los noruegos del saludo en peno Mundial 2026?

Entre los siglos VIII y XI los pueblos nórdicos navegaron, comerciaron y exploraron desde Europa del Este hasta Groenlandia, e incluso llegaron a Norteamérica.

Los vikingos no usaban este tipo de cascos de protección, según un artículo de National Geographic el mito fue inventado en el siglo XIX por artistas románticos.

En 1876 el diseñador Carl Emil Doepler creó estos cascos con cuernos para la famosa ópera de Richard Wagner, "El anillo del nibelungo". Al público le encantó el estilo teatral, lo que popularizó la imagen equivocada, sin embargo fue adoptada con cariño y desde entonces forma parte del imaginario colectivo.

Los noruegos hacen la popular porra conocida como Viking Row o "remo vikingo" para honrar su historia. Al sentarse hombro con hombro y simular que reman, recrean el movimiento de los antiguos barcos vikingos (drakkars) para avanzar juntos a la batalla o explorar nuevos mares como un homenaje a su herencia nórdica.

#amonamarth #vikings #football #oar ♬ original sound - amonamarth @manuelcarontegonz Vikingos en el mundial #norway

¿Por qué es tan querido Erling Haaland?

Su autenticidad y carisma lo han puesto en la cima, así como su registro de goles, además de su naturalidad. Su estatura imponente de 1.95 m y un físico privilegiado le han hecho una auténtica máquina de hacer goles.

En la Copa Mundial Sub-20 de 2019 anotó 9 goles en un solo partido, su promedio de anotaciones supera a cualquier otro jugador de su edad.

Noruega se enfrentará a Inglaterra el sábado 11 de julio de 2026 a las 3:00 p. m. hora de Guatemala.

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Así aparece Erling Haaland en las búsquedas de Google, durante el Mundial FIFA 2026. @soy_502 #Guatemala Mira el video: pic.twitter.com/2z0zxuuAWE — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) July 9, 2026