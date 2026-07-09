Jude Bellingham y Erling Haaland protagonizan meme previo a encuentro en mundial

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La viral amistad entre Erling Haaland y Jude Bellingham se hizo viral de nuevo por un meme inspirado en la película "Donde están las rubias".

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En un video que circula en X se aprecia una conversación entre ambos hablando de su desempeño mundialista.

"Me fascinaría que fueras a uno de mis partidos" dice Jude en el clip, "no gracias, te he visto jugar y no me impresionas", expresa supuestamente Haaland. La reacciones no se hicieron esperar.

Los futbolistas siempre han demostrado su hermandad y este sábado 11 de julio estará en juego por el partido Noruega vs. Inglaterra programado para las 03:00 p. m., en el Hard Rock Stadium de Miami.

¿Como inició la amistad entre Erling Haaland y Jude Bellingham?

Ambos fueron compañeros de equipo en el Borussia Dortmund de Renania del Norte-Westfalia, Alemania. Luego el delantero noruego y el mediocampista inglés se trasladaron al Manchester City y el Real Madrid, a pesar de ello siguen en contacto y han cultivado su relación.

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