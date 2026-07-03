Apelarán arresto domiciliario concedido a Carlos Acevedo en el caso Larkin

El abogado del motorista Larkin Morales, embestido en tres ocasiones en la zona 9 capitalina, apelará el fallo de la jueza del Tribunal Noveno de Sentencia.
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Fernando Guerra, abogado que representa al motorista Larkin Morales, embestido el pasado 25 de septiembre en la zona 9 capitalina, aseguró que apelará la decisión de la jueza del Tribunal Noveno de Sentencia Penal, Verónica Ruiz Lau, tras otorgar arresto domiciliar al piloto Carlos Acevedo.
Según Guerra, dicho recurso será presentado, a más tardar, el martes próximo, pues dijo que no comparten la decisión tomada por la juzgadora.
Recordó que el delito de homicidio culposo, no contempla el otorgamiento de medidas sustitutivas, por lo que dijo que se presentará dicha apelación, que busca revertir el fallo de la juzgadora.
Arresto domiciliar
El pasado jueves 2 de julio, la jueza Ruiz Lau, decidió otorgar medida sustitutiva a Acevedo, piloto del automóvil quien embistió en tres ocasiones a Morales.
Además, impuso una caución económica de Q25 mil, con lo que se decretó arresto domiciliario con el que enfrentará el juicio, el cual está programado inicie el próximo 25 de julio.