Yok’ib: El sitio arqueológico de Petén que resguarda la historia

El sitio arqueológico Piedras Negras (originalmente Yok'ib) se alza majestuoso a orillas del Río Usumacinta en Petén, cerca de la frontera con México. Famoso por albergar la dinastía maya mejor documentada, gracias a los estudios de Tatiana Proskouriakoff, este lugar fue un centro clave durante el Clásico Tardío. Te contamos cómo llegar a Piedras Negras tomando lancha desde Bethel o La Técnica Agropecuaria, y cómo contactar a la Cooperativa de Turismo para asegurar tu aventura en Petén.

Situado a corta distancia del río Usumacinta, poco antes de que deje de marcar la frontera entre el departamento de Petén y el estado mexicano de Chiapas, se localiza el sitio arqueológico Piedras Negras.

El sitio arqueológico se localiza en la frontera con el estado mexicano de Chiapas. (Foto: Cortesía FB Nikthé Sánchez)

El recorrido en lancha desde las localidades de Bethel y Cooperativa Técnica Agropecuaria se ve recompensado con la majestuosidad de los edificios que permanecen de pie, con varios siglos a cuestas.

Sus estructuras se alzan en el margen derecho del río, donde se registró la ocupación maya entre los años 450 y 810 después de Cristo, entre los períodos preclásico tardío y clásico tardío.





Para llegar al sitio de Piedras Negras se debe navegar sobre el río Usumacinta. (Foto: Archivo)

El nombre original del sitio era Yok'ib, que significa "gran entrada", y debe su denominación actual al color de las rocas presentes en el lugar.

La información tallada en sus monumentos permitió que la arqueóloga rusa Tatiana Proskouriakoff, al estudiarlos, estableciera los años de nacimiento, ascensos al trono, muertes y guerras de quienes eran los soberanos de la ciudad.





Piedras Negras se encuentra asentado en el Parque Nacional de la Sierra del Lacandón. (Foto: Archivo)

Toda la información que recabó es considerada uno de los registros más completos de una de las dinastías del área maya compartida por Guatemala y México.

¿Cómo llegar?

Completado el viaje por tierra o por avión hacia Flores, se pueden tomar busitos hacia Bethel o La Técnica Agropecuaria, ambos situados a orillas del Usumacinta.

En esta última comunidad se cuentan con los servicios de la Cooperativa de Turismo, la cual puede contactarse al teléfono 3666-2370.





En el sitio hay monumentos tallados, con registros completos de las dinastías mayas. (Foto: Archivo)

Dada la lejanía, no se recomienda visitar el lugar por cuenta propia, debiendo contratarse los servicios de guías y lancheros para llegar.

Es recomendable llevar agua pura en abundancia, ropa cómoda, gorras para cubrirse del sol y repelente contra zancudos, dado que el recorrido puede tardar de tres a cinco horas, según estén las aguas.

